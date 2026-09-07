Welt: визит Уиткоффа в Киев вызван успешными ударами ВС РФ

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев на фоне успешных ударов ВС России по украинской инфраструктуре, чтобы дать Зеленскому возможность запросить финансовую помощь.
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