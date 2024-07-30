Китай разработал глобальный проект по созданию окололунной космической инфраструктуры

Китайские учёные предложили создать окололунную космическую инфраструктуру, которая включает в себя комплексную систему передачи данных, позиционирования, навигации и синхронизации (PNT), а также мониторинг космической обстановки для наземных, околоземных, окололунных и лунных операций, и миссий в дальнем космосе.
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