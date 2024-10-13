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Талалаев: «Некоторые футболисты после вылета «Балтики» из РПЛ думали, что их сейчас разберут команды из элиты»

Талалаев: «Некоторые футболисты после вылета «Балтики» из РПЛ думали, что их сейчас разберут команды из элиты»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что команда стала управляемой спустя месяц после своего назначения.

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