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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью – журналистам: «Никаких вопросов про пенальти? Странно»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью пошутил о вопросах журналистов о судействе во время пресс-конференций перед завтрашним матчем с « Эльче » в рамках 6-го тура Ла Лиги .

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