Дерматолог Антонова: бытовая химия смывает с кожи защитную липидную пленку

При уборке в доме с использованием чистящих средств, в том числе, средств для мытья посуды, рекомендуется использовать резиновые перчатки, поскольку в противном случае можно нанести вред здоровью, предупредила в разговоре с "Газета.
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