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Олег Мельниченко поддержал идею об увеличении бюджетных мест по рабочим специальностям

21 ноября на заседании правительства губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выступил в поддержку инициативы по увеличению числа бюджетных мест по рабочим специальностям в учебных заведениях региона.

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