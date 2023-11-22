Олег Мельниченко поддержал идею об увеличении бюджетных мест по рабочим специальностям

21 ноября на заседании правительства губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выступил в поддержку инициативы по увеличению числа бюджетных мест по рабочим специальностям в учебных заведениях региона.
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