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Ивановские новости

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В Ивановской области за сутки сбили двух пешеходов — мужчину и подростка

В Ивановской области за сутки сбили двух пешеходов — мужчину и подростка

Оба ДТП произошли в Иванове 16 сентября. Пострадавших госпитализировали.Ночью 16 сентября на перекрёстке улицы Карла Маркса и проспекта Ленина в Иванове 34-летний водитель «Ауди А4» сбил 54-летнего мужчину.

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