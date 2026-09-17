В Ивановской области за сутки сбили двух пешеходов — мужчину и подростка

Оба ДТП произошли в Иванове 16 сентября. Пострадавших госпитализировали.Ночью 16 сентября на перекрёстке улицы Карла Маркса и проспекта Ленина в Иванове 34-летний водитель «Ауди А4» сбил 54-летнего мужчину.
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