Странная хоррор-эротика Эммануэля Таглиетти: Как сексуальность и страх сделать смешными

На 1970-е годы приходится расцвет такого странного жанра как хоррор-эротика. Популярность этой темы беспощадно эксплуатировалась сотнями журналов, публиковавших унылые комиксы или просто иллюстрации с пышногрудыми красотками в объятиях вампиров, зомби и мумий.
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