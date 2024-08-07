Странная хоррор-эротика Эммануэля Таглиетти: Как сексуальность и страх сделать смешными

На 1970-е годы приходится расцвет такого странного жанра как хоррор-эротика. Популярность этой темы беспощадно эксплуатировалась сотнями журналов, публиковавших унылые комиксы или просто иллюстрации с пышногрудыми красотками в объятиях вампиров, зомби и мумий.