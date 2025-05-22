Поддержка от ангела-хранителя: рожденные в эти даты получат помощь после 20 мая Алёна ЮрьеваСогласно древним поверьям и современным эзотерическим практикам, определённые даты рождения несут в себе уникальный энергетический код.
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