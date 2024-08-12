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Черноморские порты Украины забиты под завязку зерном на экспорт – Reuters

Черноморские порты Украины забиты под завязку зерном на экспорт – Reuters

Агентство Reuters сообщает, что Украина этим летом пытается отгрузить как можно больше зерна через свои черноморские порты, используя для наращивания экспорта те преимущества, которые она достигла в Черноморском регионе после разблокирования Россией путей торгового судоходства.

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