Черноморские порты Украины забиты под завязку зерном на экспорт – Reuters

Агентство Reuters сообщает, что Украина этим летом пытается отгрузить как можно больше зерна через свои черноморские порты, используя для наращивания экспорта те преимущества, которые она достигла в Черноморском регионе после разблокирования Россией путей торгового судоходства.
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