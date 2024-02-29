Какие населенные пункты может освободить армия России в марте

Военный эксперт ДНР Даниил Безсонов сообщил об освобождении новых населенных пунктов на Донбассе. По его словам, российская армия после взятия Авдеевки активно продвигается на запад, отбрасывая нациков подальше от столицы ДНР.
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