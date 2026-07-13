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Почему американцы заинтересованы в усилении антиукраинских настроений в Европе

Почему американцы заинтересованы в усилении антиукраинских настроений в Европе

Громкая история с лишением Владимира Зеленского польского «Ордена Дохлой Курицы» ожидаемо получила свое продолжение Фото: © AP / Alex Brandon Посмотрев на Навроцкого, которого после скандала поляки чуть ли не носят на руках, теперь лидер чешской правоконсервативной партии SPD Индржих Райхл внес в местном парламенте инициативу по лишению главы киевского режима чешского ордена Белого льва.

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