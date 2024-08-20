Мишустина призвали ввести обязательный сбор биометрии у всех въезжающих иностранцев

С инициативой выступил Иван Сухарев Депутат Государственной думы РФ Иван Сухарев предложил ввести обязательный сбор биометрических данных и биологического материала у всех лиц, не являющихся гражданами страны и пересекающих границу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии