13 знаменитостей, которые лучше всего выглядят без макияжа

У всех нас есть подруги, которые не могут жить без макияжа, есть даже те, кто спит с макияжем. Мы считаем, что естественная красота превыше всего, и фотографии некоторых знаменитостей без макияжа доказывают это.
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