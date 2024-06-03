Петербург попал в топ-5 регионов по уровню благосостояния семей

Ленобласть замкнула двадцатку. Составлен рейтинг регионов России по уровню благосостояния семей. Его рассчитали по потенциально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов по данным на 2023 год, передает «РИА Новости».