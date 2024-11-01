Трамп: США превратились в страну дураков, которой управляют дураки

Соединенные Штаты превратились в страну дураков, которой управляют дураки. Соответствующее заявление в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону сделал бывший американский президент, кандидат на данную должность от Республиканской партии Дональд Трамп.
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