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Военное обозрение

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«Бус» на «бус»: в Киеве появилась новая услуга «военные адвокаты», которые за деньги готовы отбить мобилизованных у ТЦК

«Бус» на «бус»: в Киеве появилась новая услуга «военные адвокаты», которые за деньги готовы отбить мобилизованных у ТЦК

Эта опция доступна только состоятельным гражданам Украины, поскольку «помощь на дороге» обойдется минимум в три тысячи долларов.

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Комментарии
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Гарий Щерба
ОХРЕНЕТЬ БИЗНЕС  на КРОВИ УСТРОИЛИ Окраинцы ..!!!
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21 час.
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