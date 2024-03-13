В Астрахани раскрыто жуткое тройное убийство почти четвертьвековой давности

Показания дает один из двух подозреваемых. Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Астраханской области возобновлено производство по уголовному делу, связанному с убийством трех человек почти четвертьвековой давности.
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