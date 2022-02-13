От Украины на Евровидение-2022 выбрали певицу, посещавшую российский Крым (ФОТО)

Представлять Украину на конкурсе Евровидение-2022 будет закарпатская певица Алина Паш (Alina Pash). В финале конкурсного отбора её песня «Тени забытых предков» набрала наибольшее количество баллов — восемь баллов от жюри и семь баллов от зрителей.