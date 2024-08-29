Лихорадка Западного Нила выявлена в 22 регионах РФ: ситуация под контролем

Лихорадка Западного Нила продолжает распространяться по территории России. По последним данным Роспотребнадзора, заболевание зарегистрировано в 22 регионах страны, сообщает 28 августа пресс-служба Роспотребнадзора.
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