Вильфанд: смерчи могут возникнуть из-за атмосферной неустойчивости

Ситуация с возможным возникновением смерчей в Москве связана с атмосферной неустойчивостью. Также в столице пройдут ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.