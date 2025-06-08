Вильфанд: смерчи могут возникнуть из-за атмосферной неустойчивости

Ситуация с возможным возникновением смерчей в Москве связана с атмосферной неустойчивостью. Также в столице пройдут ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
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