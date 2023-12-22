Боевики ВСУ показали кадры из Авдеевки, которую штурмует Армия России (ВИДЕО)

Украинские боевики показали кадры из Авдеевки, активные бои за которую продолжаются третий месяц. Новые кадры из города под Донецком, который в последние месяцы находится в эпицентре самых напряжённых сражений.
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