В правительстве Курганской области назначен новый замгубернатора

Власти Курганской области объявили о новом кадровом назначении: Станислав Носков, ранее исполнявший обязанности после переизбрания главы региона, теперь официально вступил в должность заместителя губернатора.
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