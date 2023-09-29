«Яндекс» обсуждает с ЦБ возможность начисления процентов на электронные кошельки

«Яндекс банк» обсуждает с Банком России возможность начисления процентов на электронные кошельки, которая сейчас законодательно запрещена, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по взаимодействию с государственными органами банка Ивана Семагина.
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