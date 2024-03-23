Штурмовики Су-25 уничтожили опорник ВСУ на северодонецком направлении

Скриншот видео Экипажи штурмовых дозвуковых самолетов Су-25 выполнили парный боевой вылет на северодонецком направлении и уничтожили взводный опорный пункт ВСУ вместе с замаскированной техникой и украинскими боевиками.
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