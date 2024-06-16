Чем запомнится конференция в Швейцарии. «Саммит бессилия»

Срочный отъезд Харрис, оговорка по Фрейду Трюдо, полный провал Зеленского Конференция по Украине в Швейцарии, которую так долго готовил Запад и на которую почему-то так надеялся просроченный президент Украины Зеленский, ожидаемо завершился ничем.
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