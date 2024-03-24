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Кожевников назвал СКА фаворитом пятого матча серии с "Автомобилистом"

Кожевников назвал СКА фаворитом пятого матча серии с "Автомобилистом"

Двукратный чемпион олимпийских игр Александр Кожевников в интервью "Газете.Ru" заявил, что влияние вынужденной паузы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на игроков московского "Спартака" и магнитогорского "Металлурга", которые должны были провести четвертый матч четвертьфинальной серии 23 марта, никак не повлияет.

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