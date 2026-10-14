Пашинян предложил передвинуть границы между Арменией и АзербайджаномПремьер-министр Армении Никол Пашинян в Telegram-канале опубликовал видео, в котором изложил свое видение будущего мира с Азербайджаном.
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Как же омерзителен этот мЫколка паршинян!((
Ну таки армяне сами его выбирали.
То что с ними турки творили, покажется играми в яслях...
А России нужно решить вопрос выдворения всех армян и азербаджанцев, приехавших в Россию после 2000 года, вне зависимости от наличия или отсутствия гражданства или легальных статусов. Причём срочно, пока придурок пашинян не заявил что территории заселенные армянами на территории России являются анклавами армании!
Пусть там у себя на своих территориях выясняют отношения и без участия России и российских военных.
А жителям Краснодарского края в любом случае приготовиться, потому как затулло-баю ведь всё равно от кого бабки получать. Он и пашиняна в идее с армянскими анклавами в России поддержит. Лишь бы бабло ему платили...
Чувствую, что Армения скоро превратится в исторический термин. Типа Урарту.
Азербайджан не пойдет ни на какие обмены анклавами и территориями... Пашинян что, не знает своих давних соседей? Только что с Луны прилетел?