Вашингтон обещает передать Украине "сотни" противоракет для Рatriot и NASAMS

Вашингтон обещает передать Украине "сотни" противоракет для систем ПВО Рatriot и NASAMS. Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби отметил, что это связано с новыми решениями американской администрации.
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