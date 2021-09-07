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О самом обидном прогибе Путина

О самом обидном прогибе Путина

А «держава» ли #Россия?Именно путинская Россия?И если ответ на этот вопрос – положительный, то почему же так часто, почти ежедневно, сами собой поднимаются в памяти горькие слова бывшего таможенника Павла Верещагина из «Белого солнца пустыни».

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владимир казарский
Врать не надо Анальгин, дело не в том, что Россия считает лостсоветские республики свой вотчиной, а в том, что российская власть практически не занималась продвижением своих интересов и работой с населением в этих странах в отличие от стран "цивилизованного мира" . Главным принципом внешней политики англосаксов столетиями был принцип "разделяй и властвуй. Чем и занимается "цивилизованный мир" и сегодня , через свои НПО и НКО разжигая межнациональную даже не рознь, а ненависть в постсоветских республиках

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