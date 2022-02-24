ЦБ объявил о поддержке попавших под санкции банков

ЦБ объявил о поддержке банков, в отношении которых были введены иностранные санкции. Банк России и правительство РФ будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавших под санкции западных государств, говорится в сообщении регулятора.
ЦБ объявил о поддержке банков, в отношении которых были введены иностранные санкции. Банк России и правительство РФ будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавших под санкции западных государств, говорится в сообщении регулятора.
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