Норвегию призвали ограничить закупки рыбьего жира в западной Африке

Закупка рыбьего жира в странах западной Африки способствует ухудшеию продовольственной безопасности и поэтому должна быть ограничена, заявили 40 организаций, подписавшие открытое письмо к норвежским рыбоводам, 3 июля сообщает издание The Fish site.
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