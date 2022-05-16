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«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» впервые с 2018-го. Было 8 побед с общим счетом 18:1

«Ньюкасл» обыграл «Арсенал» впервые за последние 4 года. Сегодня команда Эдди Хау забила два безответных мяча в матче 37-го тура чемпионата Англии.

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