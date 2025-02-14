ВСУ нанесли артиллерийский удар по находящейся радом с атомной станцией Запорожской ТЭС Украинские вооруженные формирования нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, повредив оборудование станции.
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ВСУ нанесли артиллерийский удар по находящейся радом с атомной станцией Запорожской ТЭС Украинские вооруженные формирования нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, повредив оборудование станции.
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