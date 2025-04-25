Глава региона уточнил, что желтый уровень опасности остается в силе.Отбой красного уровня опасности с неба объявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ночью 26 апреля для всей территории областного центра.
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