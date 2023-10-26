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Театр абсурда

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Сара Вагенкнехт готовит Германии национал-большевистский поворот

Сара Вагенкнехт готовит Германии национал-большевистский поворот

Борьба между социализмом и капитализмом возвращается в мировую политику Сергей Аксенов На фото: немецкий политик Сара Вагенкнехт представила новый политический проект «Альянс Сары Вагенкнехт» в Берлине (Фото: IMAGO/Frederic Kern/ Global Look Press) Известный немецкий левый политик Сара Вагенкнехт покидает «Левую партию», чтобы создать свою собственную политическую силу.

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