Владимир Алексеевич Пятицкий, Почетный гражданин Миллеровского района, отмечает юбилей

Сегодня, в День комсомола, свой юбилей отмечает Почетный гражданин Миллеровского района, известный рыбак — Владимир Алексеевич Пятицкий Наверное, это судьба — работать с подрастающим поколением, не случайно мой день рождения совпадает с днем образования ВЛКСМ, с тех пор и живу с комсомольским задором, часто с улыбкой говорит юбиляр.