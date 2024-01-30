Болгария выдала ордера на арест россиян, подозреваемых в терактах на заводах

Болгария объявила шесть граждан России, которые обвиняются в терроризме, в европейский розыск. Ведомство считает россиян причастными ко взрывам на военных складах и заводах, которые произошли в период с 2011 по 2020 годы на территории республики.
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