Исследования, недавно проведенные учеными Народно-освободительной армии Китая (НОАК), утверждают, что подводные лодки НОАК, оснащенные лазерным оружием, смогут уничтожать спутники Starlink компании SpaceX, если безопасность Китая окажется под угрозой

Недавнее исследование ученых Народно-освободительной армии Китая (НОАК) показало, что подводные лодки НОАК, оснащенные лазерным оружием, могут уничтожить спутники Starlink компании SpaceX, если безопасность Китая будет поставлена под угрозу.
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