Можно ли родителям опоздать на работу 1 сентября из-за линейки: ответ юриста

Юрист Андрей Алешкин в интервью aif.ru прокомментировал вопрос о возможности родителей школьников опоздать на работу 1 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Таких проблем, к...
- Лавров, Поддубный...
- «Дешево, сердито ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым