Какие праздники отмечаются сегодня в Туле?

1 мая туляки отметят несколько интересных праздников. Сегодня отмечается День международной солидарности трудящихся , который посвящен памяти борьбы рабочего класса за улучшение условий труда, сокращение рабочего дня и недели.
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