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Цена газа в Европе достигла 900 долларов за тысячу кубометров - впервые с 2022 года

Цена газа в Европе достигла 900 долларов за тысячу кубометров - впервые с 2022 года

Цена газа в Европе впервые с конца 2022 года приблизилась к отметке $900 за тысячу кубометров.

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