Санкции тормозят выход пятитысячных купюр с Екатеринбургом

Массовое производство новых пятитысячных купюр с изображением Екатеринбурга замедляется из-за антироссийских санкций, которые привели к трудностям с настройкой банковского оборудования для проверки подлинности банкнот.
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