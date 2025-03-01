Новая статья: Avowed — экзотический отпуск от классических cRPG. Рецензия

Жанр Экшен, ролевая игра Издатель Xbox Game Studios Разработчик Obsidian Entertainment Минимальные требования Процессор Intel Core i5 8400 2,8 ГГц / AMD Ryzen 5 2600 3,4 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700, 75 Гбайт на накопителе, аккаунт в Steam или Xbox Games Store Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-10700 2,9 ГГц / AMD Ryzen 5 5600X 3,5 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT Дата выхода 18 февраля 2025 года Локализация Текст Возрастной ценз От 17 лет Платформы PC, Xbox Series X|S Официальный сайт Играли на PC С момента анонса Avowed прошло без малого пять лет.