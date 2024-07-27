Лепс, SHAMAN, MACAN, Гагарина: Составлен список самых востребованных российских музыкантов

– SHAMAN 22 августа на Красной площади выступит с новой концертной программой «Победа», с которой потом едет в тур по более чем 100 городам страны, запланированы выступления с «Победой» и в наших новых регионах.
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