Челябинские заключенные совершили крестный ход

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая, ФедералПресс. На Южном Урале заключенные колоний и СИЗО отпраздновали Пасху. Священники провели праздничные службы, а в исправительной колонии № 8 православные заключенные под предводительством иерея Игоря Ермакова прошли крестный ход.
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