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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Челябинские заключенные совершили крестный ход

Челябинские заключенные совершили крестный ход

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая, ФедералПресс. На Южном Урале заключенные колоний и СИЗО отпраздновали Пасху. Священники провели праздничные службы, а в исправительной колонии № 8 православные заключенные под предводительством иерея Игоря Ермакова прошли крестный ход.

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