На Плесецке сдали новый комплекс подготовки спутников для ракет «Ангара»

На космодроме Плесецк завершено строительство универсального наземного технического комплекса, предназначенного для полного цикла предпусковой подготовки космических аппаратов, разгонных блоков и космической головной части для ракет «Ангара».
На космодроме Плесецк завершено строительство универсального наземного технического комплекса, предназначенного для полного цикла предпусковой подготовки космических аппаратов, разгонных блоков и космической головной части для ракет «Ангара».
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