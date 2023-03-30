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На Плесецке сдали новый комплекс подготовки спутников для ракет «Ангара»

На Плесецке сдали новый комплекс подготовки спутников для ракет «Ангара»

На космодроме Плесецк завершено строительство универсального наземного технического комплекса, предназначенного для полного цикла предпусковой подготовки космических аппаратов, разгонных блоков и космической головной части для ракет «Ангара».

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