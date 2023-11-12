Стилист Александр Рогов извинился перед блогером из Новосибирска

Известный стилист и сибирячка Мария сразились на победу в телепрограмме о моде.Стилист Александр Рогов извинился перед участницей телешоу "Кто круче Рогова?" Марией Баскаковой, приехавшей из Новосибирска.
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