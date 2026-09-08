🍇 В Крыму рассказали об особенностях уборки косточковых культур и винограда Министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк в эфире «Радио Крым» отметил, что сейчас в самом разгаре уборка сливы, поздних сортов персика и нектарина.