Наступил сезон ОРВИ и гриппа, а значит, самыми популярными на ближайшее время станут лор-врачи. Что нового и инновационного появилось в лечении болезней уха, горла и носа? Наш эксперт – врач-оториноларинголог высшей категории, директор Клиники болезней уха, горла и носа Университетской клинической больницы № 1, заведующий кафедрой Института клинической медицины им.